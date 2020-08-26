 إصابة الرئيس التشيكي بكسر في ذراعه إثر سقوطه - بوابة الشروق
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إصابة الرئيس التشيكي بكسر في ذراعه إثر سقوطه

ميلوش زيمان
ميلوش زيمان
د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 5:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 5:38 ص

أصيب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان بكسر في ذراعه اليمنى ونقل إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الرئيس التشيكي لوكالة "سي تي كيه" مساء الثلاثاء إن الرئيس /75 عاما/ سيخضع لعملية جراحية في مستشفى براغ العسكري.

وأضاف أن الإصابة ليست مهددة لحياته وأن الرئيس يتواصل مع أسرته وفريق عمله.

وأشار إلى أنه سيتعين عليه ترحيل أجندة عمله إلى ما بعد فترة التعافي.

ويتولى زيمان رئاسة جمهورية التشيك منذ آذار/مارس 2013 . وفي مطلع عام 2018 أعيد انتخابه مباشرة من الجولة الأولى لولاية ثانية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 4ر51 % من أصوات الناخبين.

وخلال أزمة اللاجئين في أوروبا ، عرف زيمان بمعارضته للهجرة وانتقاده للإسلام. ويعد زيمان صديقا لروسيا والصين.

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