 مقتل وإصابة 5 أشخاص في قصف روسي بمنطقة خاركيف - بوابة الشروق
الجمعة 26 أغسطس 2022 4:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟
النتـائـج تصويت

مقتل وإصابة 5 أشخاص في قصف روسي بمنطقة خاركيف

كييف - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 4:18 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 4:18 م

لقي مدنيان أوكرانيان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين في قصف روسي وضربات صاروخية على منطقتي تشوهيف وديرهاتشي بمنطقة خاركيف- بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليه سينيهوبوف.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله: "في الساعات الأولى من اليوم، شن العدو ضربة صاروخية على مدينة شوهيف مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشأة للبنية التحتية. وبحسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات. وقرابة الساعة الثانية والنصف فجرا شن ضربة صاروخية على مدينة الدرهاشي دمرت فيها مؤسسة تعليمية".

وبالإضافة إلى الضربات الصاروخية، قصفت القوات الروسية منطقة تشوهيف ومنطقة بوهودوخيف خلال اليوم الماضي أدت إلى تضرر المنازل السكنية والمباني المنزلية ودمرت عدة سيارات واندلعت بعض الحرائق.

وعلى خط المواجهة أطلق الجيش الروسي النار على مواقعنا والمستوطنات بالمدفعية والصواريخ والدبابات وباستخدام الطائرات بدون طيار. وإن المدافعين عننا يقاومون بشكل لائق ويلحقون خسائر بالجيش ويحتفظون بمواقعهم بشكل موثوق"، بحسب سينيهوبوف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك