وزيرا خارجية إيران وقطر يناقشان هاتفيا آخر تطورات المفاوضات بشأن الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية

ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، آخر تطورات المفاوضات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، وبعض القضايا الثنائية والإقليمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية اليوم الجمعة بأن وزير الخارجية القطري أعرب خلال الاتصال عن تطلع بلاده إلى توصل إيران والولايات المتحدة إلى "توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ في الاعتبار مخاوف جميع الأطراف"، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تسلمت رد واشنطن على النص "النهائي" الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي.

من جانبها ، قالت الولايات المتحدة أنها تراجع الاتفاق المقترح الأخير للاتحاد الأوروبي للحد من البرنامج النووي الإيراني ، قائلة إن الأمر المشجع هو أنه تم التخلي عن بعض المطالب المهمة.

كان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن في الثامن من أغسطس الجاري أنه قدم مقترحا نهائيا ويتوقع ردا في غضون أسابيع قليلة جدا.