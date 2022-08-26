مسؤول أمني بأوكرانيا ينفي انقطاع التيار الكهربائي بمحطة زابوروجييه النووية

نفى رئيس الإدارة العسكرية لمدينة "إينرجودار" في مقاطعة زابوروجييه الواقعة جنوب كييف "ألكسندر فولجا" صحة التصريحات الأوكرانية التي أفادت بانقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوروجييه للطاقة النووية بشكل كامل، مؤكدا في الوقت نفسه أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.

وقال فولجا ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعةـ إن "محطة زابوروجييه الكهروذرية تعمل بشكل طبيعي، ولم تشهد أي قطع كامل للكهرباء نتيجة لاستفزازات كييف".

وشدد على أنه "لم يحدث أي فصل لمحطة زابوروجييا بشكل كامل، كما زعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أنه كانت هناك بالفعل حالة طوارئ تم تخطيها بواسطة قواطع الحماية الآلية الموجودة في حرم المحطة، مما جعلها تعمل بالشكل الطبيعي المعتاد بدون أي عوائق تذكر".

يشار إلى أن المحطة المذكورة تقع على الضفة اليسرى لنهر دينبر بالقرب من مدينة إينرجودار، وهي تعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والطاقة المنتجة، وتقع هذه المحطة تحت حماية الجيش الروسي منذ شهر مارس الماضي.