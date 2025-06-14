إسرائيل تبدأ موجة جديدة من الضربات على إيران

شنت إسرائيل موجة جديدة من الضربات على عدة مواقع في إيران، بما في ذلك القاعدة العسكرية في تبريز.

وأظهرت مشاهد متلفزة، الدفاعات الجوية الإيرانية وهي تحاول التصدي للهجمات الإسرائيلية في تبريز التي تضم إحدى أهم القواعد العسكرية الإيرانية.

كما أفادت وكالة أنباء فارس بأن الدفاع الجوي الإيراني بدأ بالتصدي لمسيرات صغيرة في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه بدأ توجيه ضربة إلى إيران في هذه الآونة، مشيرًا إلى مواصلة مهاجمة وتدمير منصات إطلاق الصواريخ أرض-أرض الإيرانية.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.



