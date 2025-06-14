الأهلي يعلن رسميا موعد فتح بوابات ملعب مباراته مع إنتر ميامي

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نبه النادي الأهلي على جماهيره التي ستحضر مباراته مع إنتر ميامي على موعد فتح بوابات استاد هارد روك، الذي يستضيف المواجهة المنتظرة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع إنتر ميامي في الثالثة صباح الغد الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كالتالي: "نود أن نعلم جماهيرنا المتواجدة في ميامي بأن بوابات ملعب هارد روك ستفتح في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا، ونطلب منهم الحضور المبكر قدر الإمكان إلى ملعب المباراة، في انتظار دعمكم وتشجيعكم".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية حتى يوم 14 يوليو.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: "إنتر ميامي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي".