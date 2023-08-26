تكريم هيثم الهواري في مهرجان الوفاء بتونس

كرمت إدارة مهرجان الوفاء للمسرح العربي بمدينة طبرقة في تونس مهرجان مسرح الجنوب، الذي تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والفنون في محافظات صعيد مصر.



تسلم التكريم الناقد الفني هيثم الهواري رئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، ورئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، من المخرج التونسي نوار الضويوي، وذلك خلال فعاليات الدورة 14 من المهرجان والمقامة خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الحالي بدار الثقافة بطبرقة.



وقال الضويوي، إن التكريم يأتي تقديرا للجهود الذي يقوم بها الناقد الفني الهواري في دعم المسرح والمسرحيين في الدول العربية وقارة إفريقيا.



ومن جانبه، أكد هيثم الهوارس، دور اتحاد المسرحيين الأفارقة في دعم تجربة مهرجان مسرح الجنوب، مشيرا إلى إسهامات الاتحاد في تذليل العقبات التي واجهت الفنانين العرب خلال مشاركتهم في مهرجان أبومي الدولي للمسرح في دولة بنين، فضلا عن دوره الكبير في تنمية الحركة المسرحية في إفريقيا.



يذكر أن الدورة الـ14 لمهرجان الوفاء للمسرح العربي تقام بمشاركة عروض مسرحية من تونس، والجزائر، ومصر، والسودان، وسلطنة عمان.