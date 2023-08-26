روسيا: تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 يؤكد تورط دول أوروبية في الصراع

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنّ خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 ومروحيات مي-24، تؤكد تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا.

ونقلت شبكة «روسيا اليوم» عن زاخاروفا، تأكيدها أن الجيش التشيكي يعتزم تسليم مروحياته روسية الصنع من طراز مي-24 إلى أوكرانيا بعد استلامه مروحيات قتالية أمريكية.

وأشارت إلى إجراء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ما سمتها «جولة تسول» شملت هولندا والدنمارك والنرويج والسويد التي أعلنت سلطاتها عن عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.

وتابعت: «كل هذه التصرفات تؤكد عداء الغربيين تجاه روسيا وتورطهم المتزايد في النزاع الدائر حول أوكرانيا».

وذكرت زاخاروفا، أن دول الغرب تطالب أوكرانيا خلال ذلك بمواصلة الهجوم المضاد الذي وصفته بـ«سيئ الصيت»، وتستمر في ضخ السلاح إلى نظام كييف الإجرامي مع تدريب العسكريين الأوكرانيين وإرسال المسلحين وتسليم المعلومات الاستخباراتية التي يتم استخدامها في قصف الأراضي الروسية.

وتابعت: «بهدف صرف انتباه الرعاة الغربيين عن المشاكل على الجبهة، بما في ذلك فشل ما يسمى بالهجوم المضاد، يواصل نظام النازيين الجدد في كييف توجيه ضربات لا معنى لها ضد أهداف مدنية داخل روسيا، مع تسليط الضوء عليها بنشاط في وسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية».

ونوهت بأن الهجمات الأوكرانية، تسفر عن قتل المدنيين الأبرياء، موضحة أن أوكرانيا تواصل استهداف محطة زابوروجيا الكهروذرية.