مقتل شخصين وإصابة ثالث في هجوم روسي بشرق أوكرانيا

قال حاكم منطقة خاركيف في أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، إن مدنيين اثنين، على الأقل، لقي حتفهما في قصف ضاحية بودولي بمدينة كوبيانسك، شرقي البلاد.

وأضاف سينيهوبوف، عبر تطبيق تليجرام، اليوم السبت: "أصاب العدو هدفا مدنيا، وهو مقهى كان بداخله مدنيون، بعد الظهر"، وبالإضافة للقتيلين، أصيب شخص آخر.

كما تعرضت قصف قرية بودولي على الضفة الشرقية لنهر أوسكيل. وكثفت القوات الروسية جهودها العسكرية في المنطقة لمواجهة الهجوم الأوكراني في جنوب البلاد.

ونتيجة لذلك، أحرز الروس مزيدا من التقدم في الأونة الأخيرة بالمنطقة، في شمال شرق أوكرانيا. وتعرضت كوبيانسك التي تم تحريرها الخريف الماضي في الهجوم الأوكراني المضاد، لقصف عدة مرات منذ ذلك الحين.