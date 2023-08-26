مجهول يقتل رجلا بإطلاق النار عليه في أحد شوارع مدينة هامبورج الألمانية

قتل شخص مجهول رجلا في أحد شوارع مدينة هامبورج شمالي ألمانيا بإطلاق النار عليه.

وأعلنت الشرطة أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وقت قصير من وقوع الجريمة في حي بورجفلده في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

كان شهود عيان اتصلوا بالشرطة لأنهم سمعوا صوت طلقات رصاص ورأوا رجلا ملقى على الأرض. وحسب هذه البيانات، أُصِيْب المجني عليه برصاصتين في الصدر والساق.

ونقلت قوات الإنقاذ المجني عليه إلى أحد المستشفيات الذي توفي فيه متأثرا بإصاباته، ولا تزال ملابسات الجريمة غير معروفة تماما. وتولت لجنة جنائية التحقيق في الواقعة.

وحسب تقرير لصحيفة "هامبورجر ابندبلات"، فإن المجني عليه في السادسة والعشرين من عمره، وذكر التقرير أن الجاني لاذ بالفرار على متن دراجة.

وذكرت صحيفة "هامبورجر مورجن بوست" أن المحققين يستخدمون ماسحا ضوئيا ثلاثي الأبعاد لتكوين صورة دقيقة لمسرح الجريمة، كما يستخدم المحققون أيضا كلابا بوليسية في ملاحقة الجاني الهارب.