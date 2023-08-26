عقد مؤتمر جماهيرى بقرية شبرا بلولة، اليوم، التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وذلك لمتابعة مشاكل محصول زهرة الياسمين والعمل على حلها.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الوزير السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وبرئاسة الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وبحضور الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعيه والدكتور ايمن حموده استاذ النباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث البساتين.

وخلال المؤتمر، نوقش مشاكل المزارعين، وإيجاد سعر عادل لمحصول زهرة الياسمين، حيث يعد قطاع زراعة الياسمين وتصنيع منتجاته من الصناعات الهامة والواعدة والتي تتميز بها مصر عالميًا دون غيرها من الدول، وتتركز هذه الزراعة بشكل كبير في قرية شبرا بلولة بمركز قطور بالغربية والقرى المحيطة بها.

ويعتبر الياسمين البلدى هو الصنف المنزرع فى قرية شبرا بلولة والقرى المجاورة لها بمركز قطور ذو المواصفات المطلوبة تصديريا الذى يتميز بقوة الرائحة و تواجد بعض المركبات العضوية به دون غيره.

وتتميز القرية أيضا بتواجد خبرات صناعة الياسمين باستخلاص عجائن وزيوت الياسمين وتصديرها للأسواق الدولية.

وتعتبر مصر من أهم الدول المنتجة والمصدرة لعجينة الياسمين تليها الهند، حيث يصل حجم الإنتاج المصرى لعجينة الياسمين من ٦٠ - ٦٥% من الإنتاج العالمى لعجينة الياسمين.

وتحظى عجينة الياسمين المصري بالقبول في مختلف دول العالم المنتجة لأفخر أنواع العطور وخاصة فرنسا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، وغالبا ما يرتبط إنتاج العطور بمواعيد حصاد الزهور ومواسم إنتاج الزهور، حيث يبدأ موسم الياسمين من الأول من يونيو وحتى نوفمبر.

وتبلغ المساحة الكلية لزراعات الياسمين فى محافظة الغربية طبقا لإحصائيات وحصر مديرية الزراعة بمحافظة الغربية لعام ٢٠٢٣ حوالى ٦٧٦ فدانا ويعتبر مركز قطور ومركز بسيون مناطق تركيز زراعات الياسمين.

وتبلغ مساحة زراعات الياسمين فى مركز قطور ٤٦٥ فدانا، وتبلغ مساحة زراعات الياسمين فى مركز بسيون ٢١١ فدانا، وتم المرور على زراعات الياسمين بالقرية.