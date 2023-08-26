مسئول روسي: العلاقات العسكرية بين موسكو وطهران لن تخضع للضغوط

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن التعاون العسكري الروسي مع إيران لن يخضع للضغوط الجيوسياسية.

جاء ذلك في أعقاب تقرير أفاد بأن واشنطن طلبت من طهران التوقف عن بيع الطائرات بدون طيار لموسكو، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله يوم السبت "لا توجد تغييرات والتعاون مع إيران سيستمر.. نحن دولتان مستقلتان ولا نخضع لإملاءات الولايات المتحدة والتابعين لها".

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق هذا الشهر نقلا عن مسؤول إيراني وشخص آخر مطلع على المحادثات إن الولايات المتحدة تطالب إيران بالتوقف عن بيع الطائرات بدون طيار المسلحة التي تستخدمها روسيا في الحرب في أوكرانيا.

واعترفت إيران بإرسال طائرات بدون طيار إلى روسيا لكنها سبق وأن قالت إن هذه الطائرات أُرسلت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. ونفت موسكو استخدام طائرات بدون طيار إيرانية في أوكرانيا.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية يوم السبت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلايي قوله "لم يتم إلغاء أي من الصفقات(المتعلقة بالطائرات المسيرة) التي أبرمناها.. مع دول أخرى، مثل روسيا".

وأضاف طلايي أن عددا من "الدول الغربية والأوروبية‭‭‭"‬‬‬ مهتمة بالحصول على طائرات إيرانية مسيرة، دون أن يذكر تلك الدول بالاسم.

وبدأت روسيا في استخدام طائرات شاهد المسيرة إيرانية الصنع في شن هجمات في عمق أوكرانيا العام الماضي. ولا تحتاج مثل هذه الطائرات أي مدرج للإقلاع وتنفجر عند وصولها لأهدافها.

وقال مسئول بالبيت الأبيض في يونيو إن إيران نقلت عدة مئات من الطائرات المسيرة إلى روسيا منذ أغسطس 2022.