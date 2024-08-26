 صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 40 ألفا و435 شهيدا - بوابة الشروق
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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 40 ألفا و435 شهيدا

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
هديل هلال
نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 2:08 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 2:08 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ325 على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و66 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و435 شهيدًا، و93 ألفًا و534 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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