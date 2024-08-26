شدد الكرملين، اليوم الاثنين، على أن الرد الروسي على توغل أوكرانيا في منطقة كورسك غرب البلاد، «حتمي»، قائلًا إن إجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع كييف «لم يعد مطروحاً».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين: «لا يمكن أن تمر هذه الأعمال القتالية دون رد مناسب.. الرد آت لا محالة».

ونفى صحة تقارير إعلامية بشأن مفاوضات لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، مضيفاً: «لم تكن هناك مفاوضات... هناك الكثير من التقارير في وسائل الإعلام عن مفاوضات لكن ليست كلها صحيحة».

وتابع: «لم يعد لمسألة المفاوضات أهمية كبيرة في الوقت الحالي».

ووفقا له لم تكن هناك أية مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قبل توغل القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك.

وأضاف بيسكوف: «هذه وظيفة الرئيس الدائمة، وهو يتلقى باستمرار معلومات مباشرة (حول العملية العسكرية)، وهذا يسمح له بالعمل ببيانات محددة حول وضع معين في منطقة معينة».

وذكر أن «الرئيس بوتين، يعطي الأولوية للحصول على البيانات والمعلومات مباشرة من المشاركين في الميدان ويتولون تنفيذ العملية العسكرية الخاصة».