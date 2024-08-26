العثور على جثة امرأة مفقودة في فيضانات مفاجئة في حديقة جراند كانيون بأمريكا

أكد حراس الحديقة الوطنية في جراند كانيون بولاية أريزونا الأمريكية وفاة امرأة تبلغ من العمر 33 عاما، كان قد تم الإعلان عن فقدانها بعد فيضانات مفاجئة في الحديقة.

وعُثر على جثة المرأة، صباح أمس الأحد، بالقرب من نهر كولورادو، في خضم عملية بحث وإنقاذ استمرت عدة أيام.

وقالت هيئة المتنزهات الوطنية في بيان إنه قد تم الإبلاغ عن فقدان المرأة يوم الخميس بعد فيضان مفاجئ ضرب وادي هافاسو كانيون على بعد حوالي 30 كيلومترا من منبع النهر.

وقالت خدمة المتنزهات الوطنية إن "تحقيقا في الحادث يجري من جانب هيئة المتنزهات الوطنية والطبيب الشرعي لمقاطعة كوكونينو".

وقد ارتاد الحديقة الواقعة شمالي أريزونا 7ر4 مليون زائر عام 2023، وتبلغ مساحتها نحو 500 ألف هكتار على طول 400 كيلومتر من نهر كولورادو.