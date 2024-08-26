تركيا تعلن تحييد 3 مسلحين شمالي سوريا والعراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني، "بي كيه كيه" شمالي سوريا والعراق.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن وزارة الدفاع قولها في منشور لها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أوضحت فيه أن "الجيش التركي تمكن من تحييد إرهابي من تنظيم "بي كيه كيه" في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

كما أكد البيان تحييد إرهابيين اثنين من ذراع التنظيم في سوريا حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) /وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) بمنطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة الحزب الذي ينشط في سوريا والعراق.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.