نقابة الموسيقيين توقف حسن شاكوش عن العمل وتستدعيه للتحقيق

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية تحويل المطرب حسن شاكوش للتحقيق وإيقافه عن العمل؛ لحين مثوله أمام الشئون القانونية ولجنة التحقيقات غدا الثلاثاء، بسبب واقعة تونس الأخيرة.

وقررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف حسن شاكوش عن العمل لحين مثوله أمام الشئون القانونية غدًا، وقال مصطفى كامل في بيان صحفي: «وصلني فيديو يوم الخميس الماضي يحمل عبارات غير مدروسة وغير لائقة ومن الممكن أن تعكر صفو العلاقات بين بلدين وشعبين شقيقين صوتًا وصورة لحسن شاكوش، أزعجني بشدة ما سمعته وما تضمنه نصف الفيديو من أقوال غير مسئولة».

وأكد نقيب الموسيقيين أنه قابل حسن شاكوكش وتحدث معه بروح الأب الذي حاول أن تكون سمة من سمات هذه المرحلة في إدارته لشئون النقابة بحد وصفه وسأل «شاكوش»، موضحًا: «ما هذا الفيديو الذي تم بثه وهل تعلم عاقبة هذا الكلام وتأثيره علي علاقات البلاد الشقيقة؟، وبرر لي هذا التصرف من وجهة نظره وعارضت كل ما جاء على لسانه من مبررات، وأوضحت له أنه يجب عليه وبسرعة تصوير فيديو يعتذر فيه اعتذارًا واضحًا عما بدر منه من عبارات لا تليق ولا يصح إطلاقًا أن يتم الحديث عنها، لما لها من عواقب نحن في غنى تام عنها».

وبحسب البيان الصادر عن النقابة بشأن إيقاف حسن شاكوش، أشار مصطفى كامل إلى أنه بعد ساعات من حديثه مع حسن شاكوش، قام الأخير بإرسال فيديو يعتذر فيه عما حدث، لكنه يحمل في طياته نفس المضمون والشكوى مما حدث معه، وقال نقيب الموسيقيين: «خاطبته برسالة واضحة وأبلغته بالآتي أن يقوم بتصوير فيديو يعتذر فيه عما بدر منه دون ذكر أي عبارات تخص الواقعه التي قد تعرض لها بأحد المطارات بدولة شقيقة وعزيزة علي قلوبنا جميعًا، ومثل هذه الواقعة من الوارد أن تحدث مع أي فنان بل ومعنا جميعًا كفنانين في أي وقت من الأوقات، أربعة أيام كاملة وهو غير مدرك نهائيًا لما فعله ولما أتحدث معه عنه».

وأوضح «كامل» في البيان أنه "جراء تأخر حسن شاكوش في الاعتذار بدأ يجد ردودًا وتصريحات على لسانه كاذبة ولم تصدر منه إطلاقًا ولم يصرح بها، ولأن النقابة الآن تعرف متى تحنو على أعضائها ومتى يكون الردع والعقاب واجبًا، فإنه وبناء على ما تقدم قررت بصفتي نقيبًا للمهن الموسيقية تحويله للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين مثوله أمام الشئون القانونية ولجنة التحقيقات يوم الثلاثاء القادم لاتخاذ ما تراه مناسبًا".

كان حسن شاكوش عبر عن استيائه من تعرضه لمعاملة سيئة في مطار تونس، وذلك في لايف بثه عبر حسابه على موقع «انستجرام»، قال فيه: «مش هعمل حفلات تاني في تونس بيحسسوني إني مسجل خطر»، وذلك بعدما انتظر في المطار لـ6 ساعات لحدوث تأخير في بعض الإجراءات، أثناء توجهه لإحياء حفل خاص هناك، لتُزعج تصريحاته التونسيين، مما دفع رئيس نقابة الموسيقيين التونسيين ماهر الهمامي، لمخاطبة نقابة المهن الموسيقية المصرية ورئيسها مصطفى كامل، بشكل رسمي ومن خلال بيان يعبر فيه عن استيائه من تصريحات حسن شاكوش وإساءته لتونس، ويطالب بالاعتذار.