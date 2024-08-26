قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بإنشاء معارض دائمة على مدار العام؛ لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار «حرص الحكومة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار».

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، أن هذه المعارض ستكون على غرار المعارض الموسمية مثل «أهلا رمضان» و«أهلا مدارس»، موضحا أنها ستقام بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، وسيتم توفير أماكن ثابتة لها من قبل المحافظين.

وأشار إلى أن هذه المعارض ستسهم في زيادة المعروض من السلع في الأسواق، مشيرا إلى انعكاس ذلك بشكل إيجابي على ضبط الأسعار، مؤكدا أن المعارض ستشهد توفير جميع السلع الغذائية كما هو الحال في المعارض السابقة.

وفي سياق متصل، أكد الحمصاني، أن تطبيق «رادار الأسعار» يتيح للمواطنين متابعة أسعار السلع في الأسواق والإبلاغ عن أي ارتفاعات غير مبررة، كما يعرض أخبارا عن الأسعار، ويتيح للمواطنين التفاعل مع الأسواق.

وأضاف أن التطبيق يحدث حاليًا ليصبح أداة فعالة لمراقبة الأسعار والإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة، موضحا أنه في حال رصد المواطن أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع، يمكنه تسجيل الواقعة وإرسالها عبر التطبيق.