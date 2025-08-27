76% من اليهود بإسرائيل يرون أنه لا يوجد أبرياء في غزة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، الثلاثاء، أن أغلبية كبيرة من الجمهور اليهودي بإسرائيل (76%) يرون أنه "لا يوجد أبرياء بقطاع غزة"، في وقت تشن فيه تل أبيب منذ نحو 23 شهرا حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأجرى الاستطلاع مركز "أكورد" للأبحاث (خاص بعلم النفس الاجتماعي) بين 11- 13 أغسطس الجاري، بمشاركة 912 إسرائيليا.

وأظهر الاستطلاع أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين بنسبة 63 بالمئة وأغلبية ناخبي الائتلاف الحاكم يرون أن إعادة جميع الأسرى "أهم من هزيمة حركة حماس"، كما يعتقدون أن "الحكومة إذا أرادت، فإنها تستطيع إنهاء الحرب كجزء من صفقة تبادل أسرى شاملة".

بينما يؤمن 59% من المستطلعين و25% من ناخبي الائتلاف الحاكم بأن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو لا تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الأسرى.

الاستطلاع أشار أيضا إلى أن 62% من الإسرائيليين يتفقون على أنه "لا يوجد أبرياء في غزة".

ولفت إلى أن هذه النسبة انخفضت عن استطلاع سابق أجري في مايو الماضي، وكانت 64%.

وأفاد بأن تلك النسبة "ترتفع وسط الجمهور اليهودي إلى 76 بالمئة (34 بالمئة يوافقون، و42 بالمئة يوافقون بشدة)، بينما يعارض أكثر من نصف ناخبي المعارضة 52 بالمئة هذا الادعاء"، وفق تعبير الاستطلاع.

ووفق الاستطلاع، فإن "71 بالمئة من ناخبي الائتلاف يعتبرون الرأي العام العالمي مهما أثناء الحرب".

وأضاف أن "59 بالمئة من الجمهور و69 بالمئة من الجمهور اليهودي يعتقد أن إسرائيل تحاول تجنب قتل الأبرياء (في الحرب بغزة)، لكن 28 بالمئة من عامة الجمهور يعتقدون أن إسرائيل لا تحاول، وهي نسبة ترتفع إلى 42 بالمئة بين ناخبي المعارضة".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا حتى الثلاثاء.