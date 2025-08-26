مسئول كوري: الرئيسان الكوري الجنوبي والأمريكي أجريا مباحثات هادفة بشأن التعاون في الطاقة النووية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال كبير المستشارين الأمنيين للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج اليوم الثلاثاء إن الرئيس الكوري الجنوبي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على العمل سويا في قطاع بناء السفن، كما أجريا مباحثات" هادفة" بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية، وذلك خلال مباحثاتهما الثنائية أمس الاثنين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مستشار الأمن القومي وي سونج لاك قال إن أول لقاء بين الرئيسين تناول سبل تعزيز بناء السفن والقطاعات الصناعية الأخرى، بالإضافة إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجال الطاقة.

وأضاف للصحفيين في واشنطن أن الرئيسين"اتفقا على توسيع التعاون بصورة كبيرة في قطاع بناء السفن، كما أجريا مناقشات ذات مغزى بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية".

وأوضح" سيتم إجراء المزيد من المشاورات المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة النووية بين الدولتين".

ويشار إلى أن سول تسعى لتعديل معاهدة نووية ثنائية مع واشنطن تحظر سول من إعادة معالجة اليورانيوم وتخصيبه.