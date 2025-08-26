مقتل سوري بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بريف القنيطرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قُتل شاب سوري، الثلاثاء؛ جراء قصف إسرائيلي لمنزل في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي جنوبي البلاد، في انتهاك جديد لسيادة البلد العربي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "استشهاد شاب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي"، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك، بينما توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي واعتقل شابا، وسط تصدي الأهالي للقوات المتوغلة، وفق قناة الإخبارية السورية (رسمية).

ومنذ 7 أشهر يحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوبي سوريا.

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر 2024، أي تهديد لتل أبيب، ورغم ذلك توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا داخل سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

وتحتل إسرائيل، منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة برأس النظام المخلوع بشار الأسد، أواخر 2024، ووسعت رقعة احتلالها.