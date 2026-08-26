محافظ البحيرة تستقبل رئيسة اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء لمتابعة القافلة الطبية بقرية الحمراء

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، الدكتورة نجلاء عبدالمنعم، رئيسة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالمركز التكنولوجي بقرية الحمراء التابعة لمركز ومدينة وادي النطرون، وذلك في مستهل جولتها لمتابعة أعمال القافلة الطبية والوحدة الصحية وعدد من المشروعات بالقرية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي، مساعدة محافظ البحيرة للشئون الصحية والمبادرات، واللواء أسامة عفش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، والدكتور محمد مصطفى إسماعيل، منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدني بمجلس الوزراء، وماهر وحيد، رئيس قسم القوافل ببنك الشفاء المصري، إلى جانب عمدة القرية وعدد من كبار وممثلي الأهالي.



وأكدت محافظ البحيرة أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في دعم وتنفيذ القوافل العلاجية والمبادرات الصحية المجانية، بما يسهم في توفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، خاصة في القرى والمناطق الأولى بالرعاية.



وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بالتعاون القائم بين المحافظة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات وكل الجهات الشريكة، مشيرة إلى أن البحيرة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من القوافل الطبية بمختلف القرى والمراكز، والتي قدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان لآلاف المواطنين.



وشددت محافظ البحيرة على استمرار التنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات لتنفيذ المزيد من القوافل الطبية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.



من جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء عبدالمنعم استمرار جهود اللجنة في الاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية والوصول بها إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الطبية المتاحة ويضمن وصول الرعاية الصحية بصورة عادلة ومستدامة.



وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية بين محافظ البحيرة ورئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، تقديرا للتعاون المشترك والجهود المبذولة لدعم الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.