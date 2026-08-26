استقبلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، وفدا من الغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في زيارة ميدانية استهدفت تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة الأزمات والطوارئ، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

جاءت الزيارة في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتعليمات المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، بشأن رفع كفاءة منظومات إدارة الأزمات والطوارئ وتعزيز جاهزية مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وبناء على توجيهات المهندس الاستشاري مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كان في استقبال الوفد المهندس السيد ريان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، بحضور الدكتور أمير حجاب، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية والمالية والتجارية وعضو مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الشركة ومديري العموم ومهندسي وفنيي التشغيل والصيانة.

وترأس الوفد الدكتور سامح فهمي، المشرف العام على الأزمات والكوارث بوزارة الإسكان، وضم عددا من قيادات وأعضاء الغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث، إلى جانب مهندسين وكيميائيين ومسئولين عن تشغيل وإدارة محطات مياه الشرب بالمدن الجديدة، ونخبة من المهندسين والكيميائيين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

وشهدت الزيارة استعراض منظومة التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، من خلال عرض فني تناول آليات التشغيل وبرامج الصيانة وإجراءات التأمين وخطط التعامل مع المواقف الطارئة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة واستدامة التشغيل وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين.

كما تم استعراض منظومة إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة وخطط الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، وأدوار فرق العمل وآليات التنسيق والتدخل السريع، إلى جانب نماذج من تدريبات المحاكاة التي تنفذها الشركة بصورة دورية لرفع كفاءة وجاهزية العاملين.

وأكد المهندس السيد ريان أن الاستعداد المسبق والتدريب المستمر يمثلان ركيزة أساسية لضمان سرعة الاستجابة واحتواء الأزمات، والحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت واستمرارية تقديم خدمات مياه الشرب بكفاءة.

وأشار إلى حرص الشركة على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وتطوير منظومة إدارة الأزمات بما يتواكب مع متطلبات العمل واحتياجات المواطنين، مؤكدا أن الزيارات الميدانية وتبادل الخبرات يمثلان فرصة مهمة للاستفادة من التجارب الناجحة وتوحيد المفاهيم والإجراءات.

وأوضح ريان أن التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية يسهمان بصورة مباشرة في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز قدرة مرافق مياه الشرب على مواجهة التحديات والمواقف الطارئة.

من جانبه، أكد الدكتور أمير حجاب، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية والمالية والتجارية وعضو مجلس الإدارة، أن تبادل الخبرات بين الجهات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي يعد أحد أهم محاور تطوير الأداء ورفع كفاءة منظومة العمل، خاصة في مجالات إدارة الأزمات والطوارئ واستمرارية تقديم الخدمات.

وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز جاهزية الشركة، مشيرا إلى أن التعاون وتبادل المعرفة يسهمان في توحيد المفاهيم والإجراءات ورفع مستوى التنسيق وسرعة الاستجابة للمواقف الطارئة، بما ينعكس على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب اللقاء، أجرى وفد الغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث جولة ميدانية بعدد من مواقع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، للتعرف على منظومة التشغيل والصيانة على أرض الواقع، والاطلاع على إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ وآليات الحفاظ على استمرارية وكفاءة الخدمة.

وأشاد أعضاء الوفد بما تم استعراضه من إجراءات وخطط متكاملة في مجالات التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الأزمات، مؤكدين أهمية استمرار تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المختلفة، بما يدعم منظومة العمل المؤسسي ويرفع كفاءة المرافق.

تأتي الزيارة تأكيدا على حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز جاهزية مرافقها، وترسيخ ثقافة الاستعداد المسبق وإدارة الأزمات، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمان والاستدامة وضمان استمرار تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بكفاءة وجودة.