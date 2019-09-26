الأهلي يعلن موعد وصول طاقم حكام مباراة كانو سبورت

يصل طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكانو سبورت،في اياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا، إلى القاهرة اليوم قادما من بتسوانا ومن المقرر، أن يكون في استقباله مندوب النادي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد اسند إدارة مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى طاقم تحكيم من بتسوانا مكون من " جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالاضافة الي تشيبو موكانى حكما رابعا و الاثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في غينيا الاستوائية قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.