 بالصور.. مؤمن زكريا يعود للأهلي بعد إنهاء الفحوصات الطبية في ألمانيا - بوابة الشروق
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بالصور.. مؤمن زكريا يعود للأهلي بعد إنهاء الفحوصات الطبية في ألمانيا

محمود باهي
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 3:42 م | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 3:42 م

خضع مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، فحوصات شاملة على العضلات والقلب والمخ والأعصاب وكافة التخصصات والوظائف، خلال رحلة علاجه في ألمانيا.

وظهر اللاعب اليوم في النادي الأهلي، عقب عودته من ألمانيا، حيث ينتظر ظهور نتيجة الفحوصات الطبية؛ لبداية رحلته العلاجية.

ومن المنتظر أن تظهر التقارير الطبية بعد أسبوع أو 10 أيام، على أن يتم تسليمها للاعب في القاهرة وبناء عليها سيتم تحديد العلاج الخاص باللاعب.

الجدير بالذكر أن اللاعب لن يشارك في تدريبات الكرة بالوقت الراهن، على أن يكتفي ببعض الأدوية لحين وضوح موقف الأشعات والفحوصات.

 

 


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