أكد سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق لاتسيو، أن إنتر ميلان لم يكن يستحق الفوز على النسور، بعدما فاز النيراتزوري بهدف دون رد مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

واستعاد الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب المنافسين يوفنتوس، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 7 نقاط.

وقال إنزاجي في تصريحات أبرزتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "جلوس إيموبيلي على مقاعد البدلاء كان خطة تكتيكية فكرت فيها، دخل وقدم أداءً جيدًا، قاتل في المباراة وسيلعب من البداية في مباراة الأحد المقبل".

وأضاف: "الجميع قدم مباراة جيدة، ليس لدي مشكلة مع إيموبيلي، إنه مهاجم رائع وسيتواجد هنا طوال الموسم".

وتابع: "في الشوط الأول قمنا بعمل جيد، العيب الوحيد كان افتقادنا لتسجيل الهدف، لا أتذكر أن ستراكوشا تلقى هجمات كثيرة، لكن نحن ذهبنا إلى مرماهم 3 أو 4 مرات، ووجدنا هاندانوفيتش -حارس الإنتر- وهو مذهل".

وأردف: "نحن نترك الملعب ورؤوسنا مرفوعة، على الرغم من أننا لم نحصل على أي نقطة، طلبت من لاعبي فريقي إظهار الشخصية ورأيتها بالفعل على أرض الملعب، نحن لعبنا ضد متصدر الدوري".