رئيس الحكومة المغربية: العالم يشهد جملة من الأزمات لم يفرزها فيروس كورونا

العثماني: إعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط يشكل مصدر قلق عميق للمملكة.. ونرفض جميع الإجراءات الأحادية للسلطات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن العالم يشهد جملة من الأزمات لم يفرزها فيروس كورونا المستجد، داعيًا المجتمع الدولي إلى تجاوزها.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، قال العثماني في كلمته المصورة، بمناسبة الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه «حان الوقت لإصلاح منظومة الأمم المتحدة وجعلها أكثر تكيفا مع المتغيرات ومواكبتها».

وأضاف: «ندعو المؤسسات الدولية لخفض ديون الدول الإفريقية لتتمكن من مواجهة كورونا»، مشيرًا إلى أنه «لا حل للأزمة الليبية سوى الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الخارجية».

وأشار إلى أن بلاده ستنظم مع فرنسا بالتعاون مع الأمم المتحدة المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في المجال الفرنكوفوني، مشددًا على التزام المغرب بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلام والتسوية السلمية للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وعن القضية الفلسطينية، أوضح أن الإخفاق في القضية الفلسطينية، وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط يشكل مصدر قلق عميق للمملكة المغربية»، مؤكدًا أنه لا سلام عادل ودائم دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على أن المغرب يرفض رفضا قاطعا جميع الإجراءات الأحادية للسلطات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشريف، منوهًا إلى أنها إجراءات ستعمق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.