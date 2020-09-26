وزيرة الثقافة تنعي المنتصر بالله: كلمة السر في نجاح الأعمال التي شارك بها

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الفنان الكبير المنتصر بالله، الذي غيبه الموت اليوم السبت عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

قالت إن الراحل تميز بأسلوب خاص في الأداء وتفوق في التعبير عن طبيعة الشخصيات التى جسدها، مضيفة أنه مثل كلمة السر في نجاح كل الأعمال التى شارك بها، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يشار إلى أن المنتصر بالله حصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1969، ثم نال درجة الماجيستير في الفنون المسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أوائل السبعينيات وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، وتوالت أعماله بعدها والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.