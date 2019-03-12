أنغام تستعد لحفلها الأول بمصر بعد أزمة كورونا

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفلها الأول في المسرح المكشوف بمركز المنارة في منطقة التجمع الخامس، يوم 9 أكتوبر المقبل، والتي تعد أولى حفلاتها منذ توقف إقامة الحفلات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت أنغام، مقطع فيديو قصير من إحدى حفلاتها السابقة، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، للترويج لحفلتها الجديدة بنهاية موسم الصيف بالمسرح المكشوف بمركز المنارة التجمع الخامس.

وكانت أنغام، قد أحيت حفل بالمملكة العربية السعودية مساء الخميس الماضي، اقيم بمناسبة العيد الوطني الـ90 للمملكة، ظهرت خلاله بإطلالة مميزة مرتدية فستانا أخضر اللون، متزامنا مع لون العلم الوطني السعودي، أدت خلاله العديد من أغانيها المميزة سواء الجديدة أو القديمة والتي غنتها باللهجة الخليجية.

وأعربت أنغام، عن سعادتها بحفلها في المملكة، إذ نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك صورتين لها من الحفل، وعلقت قائلة: "سعدت بالاحتفال معكم باليوم الوطني السعودي ".