الطائرات التركية تقصف قرية رويسي بمحافظة دهوك أقصى شمال العراق

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قصفت الطائرات التركية، اليوم السبت، قرية رويسي في ناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو بالعراق.
ونقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء السبت، فإن «الطائرات التركية قصفت قرية رويسي في ناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك أقصى شمال العراق».