 الطائرات التركية تقصف قرية رويسي بمحافظة دهوك أقصى شمال العراق - بوابة الشروق
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الطائرات التركية تقصف قرية رويسي بمحافظة دهوك أقصى شمال العراق

اسماء الدسوقي
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 2:42 م | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 2:42 م

قصفت الطائرات التركية، اليوم السبت، قرية رويسي في ناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو بالعراق.

 

ونقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء السبت، فإن «الطائرات التركية قصفت قرية رويسي في ناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك أقصى شمال العراق».

 


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