بايرن متفائل بتفوقه على برشلونة بشأن موهبة أياكس

يشد الصراع بين برشلونة وبايرن ميونيخ على التعاقد مع سيرجينو ديست ظهير أيمن أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة «بيلد» الألمانية ذكرت أن إدارة العملاق البافاري لا تزال متفائلة بشأن التعاقد مع اللاعب الأمريكي، رغم اقتراب برشلونة من حسم الصفقة لصالحه.

جميع التقارير الصحفية أشارت إلى أن برشلونة حسم الصراع لصالحه مع بايرن، واقترب للغاية من إنهاء التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات للصفقة.

برشلونة يسعى لضم ديست بعد رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن الفريق إلى وولفرهامبتون الإنجليزي خلال الأيام القليلة الماضية، مقابل 30 مليون يورو.

على الجانب الآخر يرغب بايرن في التعاقد مع ديست ليجاور بنجامين بافارد الذي يلعب في هذا المركز وحيدًا، لرغبة هانسي فليك المدير الفني للفريق البافاري في مشاركة جوشوا كيميتش في مركز وسط الملعب.

ديست لعب الموسم الماضي مع أياكس 37 مباراة سجل خلالها هدفين، وقدم 6 تمريرات حاسمة.