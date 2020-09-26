قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، إن «الأزهر عوّد الأمة أنه في مقدمة الصفوف في كل حدث يهم مصيرنا».

وعن بيان الأزهر الذي أشاد فيه بوعى الشعب المصرى وعدم انسياقه لدعوات زعزعة الاستقرار، قال «زارع» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، قال إن موقف الأزهر هنا ليس نابعًا من دوره الديني والمجتمعي فحسب، بل تأكيد على أن الحفاظ على الوطن ومقدراته واستقراره نابع من كونه فريضة دينية.

وأكد أن الموقف لا يعكس موقف قيادات الأزهر أو شيخه فقط، بل يعبر عن مواقف كل المنتمين للأزهر، فضلًا عن أنه معبر حقيقي عن نبض الأمة كلها التي ترفض العبث بوحدتها وتخريب الإنجازات الرائعة التي تتحقق على أرض مصر، وفق تعبيره.

وذكر أن هذا البيان أشاد بوعي الشعب المصري في تفويت الفرصة على كل من يخططون لزعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكدًا ثقة الأزهر والشعب المصري على قدرة القيادة في معالجة القضايا كافة بما يحقق الصالح العام وصالح الوطن.

وتابع أن الأزهر دائمًا ما يردد دعوته في كل مناسبة للوقوف خلف القيادة؛ لمواجهة الدعوات المغرضة من أصحاب الأجندات المضللة.

وأصدر الأزهر الشريف بيانا، قال فيه إنه تابع عن كثب الحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، والإخلال بالنظام العام، والتي تسعى للنيل من أمن مصرنا العزيزة، ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار، وأكد الأزهر أن ما يتم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع لهو مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سوف يؤتي ثماره في القريب العاجل بإذن الله علي كافة الأصعدة.

وأشاد الأزهر بوعي الشعب المصري في تفويت الفرصة علي كل من يخططون لزعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكدا ثقته في قدرة الدولة علي معالجة كافة قضاياها داخليا بما يحقق مصالح المواطن ويخفف أعباءه ويراعي احتياجاته.

ودعا "الأزهر" الشعب المصري للوقوف صفا واحدا خلف الوطن وقياداته في وجه دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة، مختتما بيانه قائلا: حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.