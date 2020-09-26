حمدوك: تطبيع السودان مع إسرائيل يحتاج إلى تشاور مجتمعي عميق

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل، يحتاج إلى تشاور ونقاش مجتمعي عميق.

وقال رئيس وزراء السودان، في رد على سؤال عن التطبيع مع إسرائيل خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول، الذي انطلق اليوم، إن هذا الموضوع تم الحديث عنه خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السودان (الشهر الماضي)، وأبلغناه بضرورة الفصل بين مساري التطبيع وإزالة أسم السودان من قائمة الإرهاب.

وأوضح حمدوك أن مسألة التطبيع فيها تعقيدات كثيرة جدا، والموضوع يحتاج إلى نقاش وتشاور مجتمعي عميق.

وأضاف: "هناك مشاكل كثيرة جدا. موضوعات السلام، وإدارة الاقتصاد، والعلاقات الخارجية، هناك خلافات حولها، وتحصين الانتقال يتم عبر برامج حد أدنى نتفق عليها جميعا".