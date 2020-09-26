تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الأسماء النهائية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة، غدا الأحد، والتي تتضمن مرشحي المرحلتين الأولى والثانية؛ حيث انتهت لجان قبول طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب بمقر المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات، من أعمالها اليوم، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
كانت لجان تلقي طلبات الترشح بدأت مباشرة أعمالها منذ الخميس 17 سبتمبر، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا.
ويبدأ المصريون بالخارج تسجيل بياناتهم عبر الموقع الرسمي للهيئة غدا وحتى السبت الموافق 10 أكتوبر، وكذلك طباعة أوراق الاقتراع أيام الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى ويومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر للمرحلة الأولى.
وتجرى انتخابات بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه الأحد الموافق 1 نوفمبر.
وتجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل يومي 23 و24 نوفمبر، لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر.
أما المرحلة الثانية، فتجرى للمصريين في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر، وتجرى في الداخل أيام السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد 15 نوفمبر.
وتجرى جولة الإعادة من المرحلة الثانية للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 5 و6 و7 ديسمبر، وفي الداخل أيام الاثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر، وتلعن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه الاثنين 14 ديسمبر.