 بالفيديو.. ما هي مصادر سيولة المقاول محمد علي؟ نائل شحادة يجيب - بوابة الشروق
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بالفيديو.. ما هي مصادر سيولة المقاول محمد علي؟ نائل شحادة يجيب

عمرو أديب ونائل شحادة
عمرو أديب ونائل شحادة
أسماء الدسوقي
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 1:16 ص | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 1:16 ص

قال نائل شحادة، أستاذ الاقتصاد، إن مصادر أموال محمد علي تتمثل في: «فيلا الرحاب الذي باعها بـ20 مليون، وفيلا مارينا، الذي باعها بـ10 مليون، وشقة مدينتي، التي باعها بمليون ونصف، ولديه فيلتين أخريين بمدينتي، إضافة إلى أنه باع المعدات الخاصة بشركة أملاك».

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن جزءًا من هذه المبالغ كان يُحول بطريقة قانوينة، والآخر بطرق غير مشروعة، عن طريق التهريب.

وذكر أن البلاغ الذي قدمه بحق محمد علي، تم تقديمه لهئية الإدارة الضريبية، مضيفًا أنه تم البدء في التحقيق ودراسة الملف.

 

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