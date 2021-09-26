مرشحون لمنصب رئيس وزراء اليابان يدعون للإبقاء على برنامج إعادة تدوير الوقود النووي

دعا ثلاثة من المرشحين الأربعة لمنصب رئيس الوزراء الياباني المقبل، إلى الحفاظ على برنامج إعادة تدوير الوقود النووي، إذ يستعدون لانتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

ونسبت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الأحد - إلى وزير التطعيم تارو كونو وهو المنافس الوحيد الذي يدفع باتجاه التخلص التدريجي من توليد الطاقة النووية قوله - في حوار تلفزيوني قبل انتخابات الأربعاء - إن اليابان يتعين أن تغير مسارها من إعادة تدوير الوقود "في أقرب وقت ممكن".

من جهته، قال فوميو كيشيدا وزير الخارجية السابق، وساناي تاكايشي الوزيرة السابقة للشؤون الداخلية والاتصالات، إن شركات الطاقة لا يمكنها تشغيل محطات للطاقة النووية إذا أوقفت اليابان برنامج إعادة تدوير الوقود.

كما كان لكونو رد فعل سلبي بشأن دعوة كيشيدا وتاكيتشي، الحكومة لإدخال مفاعلات وحدات صغيرة، قائلا "إنها ليست مجدية اقتصاديا ولا يرى أي مواقع في اليابان يمكن بناؤها فيها".