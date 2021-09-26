الجارديان: القوات البريطانية قتلت 86 طفلا و200 بالغا بأفغانستان

ذكرت صحيفة "الجارديان"، أن القوات البريطانية مسئولة عن مقتل 86 طفلاً وأكثر من 200 مدني بالغ خلال عقدين من الصراع في أفغانستان.

وكشفت "الجارديان" أن الحكومة دفعت تعويضات بقيمة 2380 إسترليني (3266 دولارا) فقط في المتوسط عن كل روح أزهقت.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأرقام وردت في سجلات تعويضات وزارة الدفاع البريطانية.

وتشير البيانات إلى أن أصغر ضحية مدنية مسجلة كانت تبلغ من العمر 3 سنوات.

إحدى أكثر هذه الحوادث المدرجة في السجلات خطورة، هي تقديم 4233 جنيها إسترلينيا لأسرة بعد وفاة أربعة أطفال قتلوا بالخطأ في حادث في ديسمبر 2009.

وكانت بعض التعويضات أقل من بضع مئات من الجنيهات. ففي فبراير 2008، تلقت أسرة واحدة 104.17 جنيه إسترليني، إثر مقتل أحد أفرادها والأضرار التي لحقت بممتلكاتها في مقاطعة هلمند، بينما تم تعويض أسرة أخرى بمبلغ 586.42 جنيه إسترليني عن وفاة ابنها البالغ من العمر 10 سنوات في ديسمبر 2009، وفقا للصحيفة.

وجمعت منظمة "مكافحة العنف المسلح" تلك البيانات، بعد فحص السجلات بالتزامن مع انسحاب القوات الغربية من أفغانستان الشهر الماضي.

وسلطت الأضواء مجددا على الضحايا المدنيين في أفغانستان، بعدما أجبرت الولايات المتحدة على الاعتراف بقتل 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال في غارة بطائرة مسيرة الشهر الماضي، وليس مسلحين من ولاية خراسان، كما زُعم في البداية.

ووفقا لهذه الوثائق تم تسجيل العديد من الحوادث بشكل مقتضب، ويقول المسئول عن البحث موراي جونز، إن "هذه الملفات لا تجعل من السهولة بمكان الاطلاع عليها.. اللغة المبتذلة تؤكد أن مئات الوفيات المأساوية، بما في ذلك عشرات الأطفال، صيغت على نحو أشبه بقائمة جرد".

وإجمالا، تُظهر سجلات التعويضات، أن الجيش البريطاني دفع 688 ألف جنيه إسترليني عن حوادث شملت 289 حالة وفاة بين عامي 2006 و2013، وهو العام الأخير من العمليات القتالية البريطانية في البلاد، ما يعني أن متوسط التعويض الذي دفعته وزارة الدفاع لكل مدني قُتل كان 2380 جنيهاً إسترلينياً.

وبحسب تقديرات منظمة "مكافحة العنف المسلح" فإن 20 ألفاً و390 مدنياً قتلوا أو أصيبوا على أيدي القوات الدولية والأفغانية خلال الصراع الذي دام 20 عاماً، بينما قتل 457 جندياً بريطانياً خلال هذه الفترة.