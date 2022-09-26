حادث تسرب في خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» بمياه الدنمارك



أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، اليوم الاثنين، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، كما أفادت بإنشاء منطقة آمنة يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.



وقال مسؤولين بالشركة لوكالة «سبوتنيك»: «بالتعاون مع خفر السواحل، تبين أن الحادث وقع في المنطقة الاقتصادية الدنماركية جنوب شرق بورنهولم، وأنشأ خفر السواحل منطقة آمنة بطول خمسة أميال بحرية كتدبير أمني».



يذكر أنه، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت الشركة المشغلة أن الضغط على الخط «إيه» التابع لخط «نورد ستريم 2»، (مملوء بالغاز التقني) انخفض بشكل حاد.



وذكر البيان، أنه تم على الفور إخطار السلطات الساحلية في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا، وأن التحقيق جار.



في الوقت نفسه، وزعت السلطة البحرية الدنماركية، اليوم الإثنين، بياناً بشأن تسرب الغاز بالقرب من جزيرة بورنهولم، وهو ما «قد يشكل خطورة على الملاحة». ويمر «نورد ستريم 2» جنوب شرقي الجزيرة.



وتمتد أنابيب «نورد ستريم 2» من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق امتدادا إلى ألمانيا ويتكون من سلسلتين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.