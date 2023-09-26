وزير الرياضة: مليونا جنيه ومعاش مدى الحياة للفائز بميدالية أوليمبية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرياضي الذي يفوز بميدالية أولمبية يحصل على مليوني جنيه، ومعاش مدى الحياة.



جاء ذلك خلال فعاليات جلسة «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء.



وأضاف أن قيمة ما يحصل عليه اللاعب الفائز ببطولة عالمية لا تقل عن 500 ألف جنيه وفقا لتدرجه، موضحا أنه قياسا بعد اللاعبين فإن الأمر يكلف مبالغ كبيرة.



وأشار إلى أن قيمة ما يحصل عليه اللاعب الفائز ببطولة إفريقية تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه، موضحا أن هذه المكافآت تنظمها لوائح قائمة.



ولفت إلى أن هذه المبالغ كمتوسط في الألعاب الفردية تعتبر جيدة، موضحا أن الألعاب الجماعية لها نظام مختلف.



وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.



وناقش الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستمع السيسي، لشرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، كما استمع لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.



وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.