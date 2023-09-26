قوات حفظ السلام الروسية ترافق 3 قوافل للمدنيين توجهت من ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات حفظ السلام الروسية رافقت ثلاث قوافل للمدنيين توجهت من ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا عبر ممر لاتشين.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "رافقت قوات حفظ السلام الروسية 3 قوافل للمدنيين توجهت من ستيبانكيرت إلى أرمينيا عبر ممر لاتشين. يوجد في مواقع قوات حفظ السلام الروسية 675 مدنياً بينهم 408 أطفال، تم لهم توفير الإقامة والغذاء والرعاية الطبية اللازمة"، حسبما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار مواصلة قوات حفظ السلام الروسية لتنفيذ مهامها في منطقة ناجورنو كاراباخ.

ونوه إلى أنه "لم يتم تسجيل أي خرق لنظام وقف إطلاق النار".

وكانت الحكومة الأرمينية أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن مغادرة آلاف المنتمين إلى عرقية الأرمن، منطقة ناجورنو كاراباخ متوجهين إلى أرمينيا بعد أن بسطت أذربيجان سيطرتها على المنطقة.

وحتى الآن، تم تسجيل 2906 لاجئين في أرمينيا، في حين بلغ عددهم نحو الألف لاجئ أمس الأحد.

وقد حصل نحو 1100 شخص على مأوى طارئ من قبل الحكومة الأرمينية، كما وجد نحو ألف شخص آخرين أماكن إقامة خاصة بهم.

وأجبرت العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على ناجورنو كاراباخ المنتمين إلى عرقية الأرمن على الفرار من المنطقة، المتنازع عليها منذ فترة طويلة بين الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين.

وناجورنو كاراباخ معترف بها دوليا على أنها جزء من أذربيجان ولكن تقطنها أغلبية من الأرمن، الذين يخشون الآن على مستقبلهم، مما دفع الكثيرين إلى التوجه إلى أرمينيا المجاورة.