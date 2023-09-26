 محكمة استئناف روسية تؤيد الحكم بسجن المعارض نافالني 19 عاما - بوابة الشروق
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محكمة استئناف روسية تؤيد الحكم بسجن المعارض نافالني 19 عاما

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 10:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 10:16 م

أيدت محكمة استئناف روسية، اليوم الثلاثاء حكما بسجن السياسي المعارض أليكسي نافالني 19 عاما على خلفية تطرف مزعوم.

وقال محامون إن هذا يعني أن الحكم القاسي سيتم تطبيقه بحق أشهر معارض روسي، ليظل نافالني خلف القضبان حتى 2038.

وبحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء لم تحذف محكمة الاستئناف إلا الفقرة من الحكم الذي صدر ضده في مطلع أغسطس التي تنص على أن نافالني "مجرم عتيد الإجرام وخطير على نحو خاص".

ويشار إلى أن التغير الصغير ليس له تداعيات قانونية.

وتم اتهام نافالني بتأسيس منظمة متطرفة وتمويلها، حسبما تصف السلطات مؤسسته، التي كانت تحقق في الفساد بين النخبة الروسية وتكشفه.

ووصف أنصار نافالني المحاكمة بأنها باطلة وقالوا إنه سجين سياسي تتم معاقبته على انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويقبع نافالني في السجن في روسيا منذ 2021 بسبب احتيال مزعوم.


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