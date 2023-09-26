الزمالك يطالب بـ إعادة مباراته أمام المقاولون العرب في الدوري

طالبت اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، بـ إعادة مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب حالة تحكيمية جدلية، حيث رفض حكم المباراة أمين عمر احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»>

وقالت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك في بيان رسمي لها، اليوم الثلاثاء: «نظرا للظلم التحكيمي الفج، الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الحكم غير المحايد أمين عمر، الذي أدار مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، فإن نادي الزمالك يؤكد أنه لن يلتزم الصمت تجاه هذه المهزلة التحكيمية، التي تسببت في تعادل الفريق وخسارته نقطتان عن عمد في مشواره بالمسابقة».

وأضاف البيان: «وتم إعداد شكوى رسمية لتقديمها إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية، حتى تتحمل الجهات المسؤولة عن إدارة المسابقة مسؤوليتها للحفاظ على حقوق الأندية وتحميهم من أي ظلم يقع عليهم، وتتضمن هذه الشكوى جميع الوقائع والقرارات المريبة التي صدرت من أمين عمر الحكم "الضعيف فنيا" الذي له عدة سوابق تحكيمية في مباريات الزمالك خلال المواسم الماضية، والتي إن دلت على شيء فهي تدل على اتخاذه موقفا عدائيا من النادي وتربصه الدائم به"

وأوضح البيان: «وأن الحكم أمين عمر لا يستطيع أن يفصل بين ميوله التشجيعية للنادي المنافس وعمله كحكم، وهو ما ثبت يقينا اليوم وشاءت إرادة الله أن يتم كشف هذا الحكم أمام جموع الجماهير، بعد إذاعة الحوار الذي دار بينه وبين حكم الفار في لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبة، والتي تؤكد تعمده عدم احتساب المخالفة لصالح الزمالك، رغم وضوحها وتأكيد حكم الفار على أنها مخالفة واضحة وصريحة بالإضافة إلى احتسابه هدفا غير صحيح للمقاولون، بعد أن لمست الكرة يد أحد لاعبيه قبل أن تدخل الشباك».

وأكمل: «كما شهدت المباراة أخطاء أخرى، ومحاولات من هذا الحكم لاستفزاز لاعبي الزمالك عن طريق منحهم إنذارات في ألعاب لا تستحق، حتى مخالفة في المقابل تغاضى عن العديد من المخالفات لصالح الزمالك، وكان متساهلا مع لاعبي الفريق المنافس بالإضافة إلى تعمده استمرار المباراة حتى يسجل المنافس هدف التعادل غير الصحيح، رغم انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء وكل هذه الوقائع مسجلة بالصوت والصورة وشاهدها الجميع.

وأتم: «ويطالب نادي الزمالك بإحالة الحكم أمين عمر، الذي يكن مشاعر عدائية لنادي الزمالك إلى التحقيق وكذلك منعه من إدارة أي مباراة يكون نادي الزمالك طرفا فيها، كما يطالب بإعادة مباراته مع المقاولون العرب؛ نظرا لوجود أخطاء في تطبيق القانون مما أثر على نتيجة اللقاء».