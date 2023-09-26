ألمانيا وإسرائيل توقعان اتفاق شراء نظام آرو3 الإسرائيلي في برلين

تعتزم ألمانيا وإسرائيل توقيع الاتفاق الخاص بشراء نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو3" في العاصمة الألمانية برلين بعد غد الخميس.

وقالت متحدثة باسم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، إن من المنتظر أن يوقع الوزير الإسرائيلي ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس على الاتفاق.

ويهدف شراء نظام الدفاع الجوي "آرو3" إلى توفير حماية أفضل لألمانيا وجيرانها من أي هجمات صاروخية محتملة وذلك في غضون نحو عامين.

ويمكن لهذه الصواريخ الموجهة أن تدمر الصواريخ المعادية بعيدة المدى خارج الغلاف الجوي بضربة مباشرة.

ووفقا للبيانات الإسرائيلية، تبلغ تكلفة الصفقة نحو 4 مليار يورو، وهي أكبر صفقة تسلح في التاريخ الإسرائيلي.

وأفادت التصريحات الصادرة من إسرائيل بأن جزءا من الاتفاق سيتعلق ببيان مشترك عن العلاقات الثنائية والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.

كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت في منتصف الشهر الماضي أن إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة ببيع نظام آرو3 لألمانيا إذ إن الولايات المتحدة لها الحق في إبداء الرأي في الصفقة لأنها تشترك مع إسرائيل في تطوير هذا النظام.

وكانت المفاوضات حول شراء النظام الصاروخي بدأت في العام الماضي وذلك في رد فعل على اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعطت لجنة شئون الدفاع في البرلمان الألماني في منتصف يونيو الماضي الضوء الأخضر لشراء هذا النظام، ومن المنتظر أن يتم تمويل الصفقة من الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه للجيش بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا والبالغة قيمته 100 مليار يورو.