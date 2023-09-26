أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، عن تعديل وزاري، في حكومة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر هاني الخصاونة، شمل 8 وزراء أدوا اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، في قصر الحسينية.

وجاء ذلك في بيان عن القصر الملكي أن الوزراء الجدد بحكومة الخصاونة هم: وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس أحمد ماهر أبو السمن، ووزيرا الشئون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وفقا لوكالة أنباء "بترا" الأردنية.

كما شمل التعديل تعيين ناديا الروابدة وزيرا للعمل، والمهندسة وسام التهتموني وزيرا للنقل، والدكتور مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي، بالإضافة إلى تعيين المهندس وجيه عزايزة وزير دولة.