فورد توقف بناء مشروع لبطاريات السيارات الكهربائية في ميشيجان

أوقفت شركة فورد موتور بناء مشروع مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 5ر3 مليار دولار بالقرب من مارشال بولاية ميشيجان، حسبما أكد متحدث باسم الشركة يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم فورد، تي آر ريد لصحيفة ديترويت نيوز يوم الاثنين: "نحن نوقف العمل مؤقتا، وسنحد من الإنفاق على البناء في مارشال حتى نكون واثقين من قدرتنا على تشغيل المصنع بشكل تنافسي".

وأضاف ريد أن "عددا من الاعتبارات" كانت تلعب دورا في قرار الشركة التجاري، لكنه لم يقل ما إذا كان الإضراب المستمر لنقابة "عمال السيارات المتحدين" له تأثير.

وقال ريد عن موقع مارشال: "لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن الاستثمار هناك".

وأوضح المتحدث باسم فورد أن التوقف المؤقت في البناء ساري المفعول اعتبارا من يوم الاثنين.

وتم الإعلان عن القرار عشية سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ميشيجان يوم الثلاثاء لحشد عمال نقابة "عمال السيارات المتحدين" المضربين ، الذين تركوا العمل في مصنع تجميع فورد في ميشيجان.

وكان من المقرر أن يتم تشغيل مصنع البطاريات الذي تبلغ مساحته 5ر2 مليون قدم مربع من قبل شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة فورد تسمى "بلو أوفال باتري بارك ميشيجان"وتوظيف 2500 شخص بأجور تتراوح من 20 دولارا إلى 50 دولارا في الساعة.