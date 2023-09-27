ارتفاع عدد الإصابات إثر استهداف قوات الاحتلال مسيرات سلمية في غزة إلى 11 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات سلمية شرقي قطاع غزة إلى 11 إصابة.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية أطلقوا النار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب العشرات من الفتية والشبان الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق محافظة رفح جنوب القطاع، ما أدى لإصابة 11 مواطنا بالرصاص الحي نقلوا إثرها إلى المستشفيات، وآخرين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى إصابة شخص بالرصاص الحي وآخر بقنبلة غاز بالرأس

. في سياق متصل ، قصفت طائرات الاحتلال ، اليوم ، عدة مواقع في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة حربية دون طيار استهدفت موقعا شرق محافظة رفح، ما أدى إلى تدميره، فيما استهدفت مروحية عسكرية مواقع شرق مدينة غزة وشرق جباليا وشرق الشجاعية، دون أن يبلغ عن إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة العوجا، شمال مدينة أريحا. وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العوجا، وانتشرت في شوارعها وعلى المفترقات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.