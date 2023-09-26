حسين لبيب يرد على انسحاب عبدالله جورج من انتخابات الزمالك

رد حسين لبيب، رئيس اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك، والمرشح على منصب رئيس النادي، على انسحاب عبدالله جورج من قائمته المرشحة في الانتخابات القادمة.

وكتب لبيب عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك:" السيدات والسادة جماهير واعضاءنادي الزمالك بالأصالة عن نفسي باسم جميع أعضاء القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة النادي نعلناننا قد تلقينا بكل الاحترام والاجلال بيان الدكتور عبدالله جورج بالاعتذار عن استكمال الانتخابات ودعم سيادتهللقائمه الموحدة".

وأضاف لبيب :"وفي هذا السياق نؤكد ان الدكتور عبد الله جورج ذلك الرمز صاحب المكانه الرفيعه ورغم كل مايتمتع به من حب و دعم اعضاء وجماهير النادي علي نحو كان يكفل له فرصه حقيقيه للفوز في الانتخابات ".

وأكمل لبيب :"الا انه تعامل بنبل الفرسان و فكر الحكماء وقدم نموذجا حقيقيا بالافعال لإعلاء قيم ساميه ربما غابتعن مشهد إدارة النادي بعض الوقت في الماضي".

وأتم المشرح على منصب رئيس نادي الزمالك :" و نكرر ان القائمه الموحده تعاهدكم ان تبذل باخلاص كل مساعيهالاعاده كل قامات و رموز النادي اليه في المكانه التي تليق بهم بعد ان كانوا هجروه عن غير اختيار لنتقدم معا اليمستقبل لا اقصاء فيه لأحد ويعود النادي لنا بيتا يسع ويحترم الجميع

عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر".