فاطمة سعيد: سعيدة بالمشاركة مع المايسترو نادر العباسي على المسرح

أعربت السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، عن سعادتها الكبيرة بحفلها الليلة الذي يقام في قصر عابدين، وقالت: «أنا كنت محضرة كلام كتير أقوله بس أول ما طلعت على المسرح وشوفت الجمهور نسيت كل حاجة، وسعيدة إننا متجمعين في مكان عريق، نحتفل بالمزيكا ونشاركها مع بعض، لأنها شيء مهم وعاطفي».

وأضافت فاطمة: «سعيدة بمشاركتي مع المايسترو نادر العباسي على المسرح بعد سنة ونص، مع أوركسترا أوبرا القاهرة فأنا فخورة بالتواجد معهم، وكنا نريد أن نقدم رحلة موسيقية تأخذنا من عالم فني لعالم فني آخر».

وكان حفل السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، قد انطلق مساء اليوم الخميس، في قصر عابدين بعزف الموسيقار نادر العباسي، لأغنية دعاء الشرق، للراحل محمد عبد الوهاب، وبعدها صعدت فاطمة سعيد على المسرح لتقدم أغنية غرناطة التي قدمها الملحن والمغني المكسيكي أوغستين لارا.

وتألقت فاطمة سعيد بأغنية Mon coeur" s'ouvre à ta voix من Samson et Delilah‏"، للمؤلف الموسيقي الفرنسي كميل سان ساين، كما غنت "هابانيرا" من اوبرا كارمن"، للمؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزيه، واختتمت فاطمة الجزء الأول من الحفل باغنية أبا - ميدلي.