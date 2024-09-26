يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا في الثامنة مساء غد الجمعة لفرقة (دربوكا) بقيادة الفنان أمير أمام، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لدعم الفرق الفنية.

تقدم الفرقة مجموعة من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية لكبار الملحنين: عبد الوهاب، بليغ، الموجي، عمار الشريعي وياسر عبد الرحمن، وعدد من الأغاني، ومنها حلاوة شمسنا، يا حضرة العمدة، يا مصطفى، فاتت جنبنا، نسيبنا الحكومة، محسوبكم أنداس، يا حلو يا مسليني.

تأسست الفرقة عام 2022، من ٣٥ فنان هاو ، أحيت الفرقة العديد من حفلات في عدة أماكن ثقافية منها؛ ساقية الصاوى، ومكتبة مصر الجديدة، وفي مراكز ابداع صندوق التنمية.



