كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، على مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، في نهاية الأسبوع الأول من فصل الخريف، مشيرة إلى استمرار التغيّر اليومي في الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن درجات الحرارة ستواصل الانخفاض على محافظات شمال البلاد، بينما تبقى غير مستقرة على محافظات الجنوب. كما يستمر تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى محافظات الصعيد والسواحل الشمالية.

وتوقعت الأرصاد تكاثر السحب الممطرة على سواحل الإسكندرية ومطروح والعلمين والسلوم، مع احتمال امتدادها بشكل ضعيف إلى السواحل الشرقية وشمال الوجه البحري.

أما طقس القاهرة ومدن القناة وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا فيتوقع أن يكون غائمًا جزئيًا أغلب ساعات النهار، مع تكاثر السحب التي تحجب أشعة الشمس، وانخفاض نسبي في نسب الرطوبة، إلى جانب نشاط الرياح الذي يساهم في تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة: العظمى 32° – الصغرى 22°.

العاصمة الإدارية: 33° – 22°.

6 أكتوبر: 33° – 21°.

بنها: 32° – 22°.

دمنهور: 31° – 22°.

وادي النطرون: 32° – 23°.

كفر الشيخ: 31° – 21°.

المنصورة: 31° – 23°.

الزقازيق: 32° – 23°.

شبين الكوم: 31° – 22°.

طنطا: 31° – 21°.

دمياط: 29° – 22°.

بورسعيد: 30° – 24°.

الإسماعيلية: 31° – 22°.

السويس: 30° – 23°.

العريش: 29° – 21°.

رفح: 29° – 20°.

رأس سدر: 31° – 23°.

نخل: 30° – 16°.

سانت كاترين: 26° – 14°.

الطور: 31° – 25°.

طابا: 30° – 22°.

شرم الشيخ: 33° – 28°.

الإسكندرية: 28° – 21°.

العلمين: 29° – 20°.

مطروح: 28° – 22°.

السلوم: 31° – 20°.

سيوة: 32° – 18°.

رأس غارب: 33° – 26°.

الغردقة: 32° – 27°.

سفاجا: 32° – 27°.

مرسى علم: 33° – 28°.

شلاتين: 36° – 27°.

حلايب: 33° – 25°.

أبورماد: 32° – 24°.

رأس حدربة: 31° – 25°.

الفيوم: 32° – 23°.

بني سويف: 32° – 23°.

المنيا: 32° – 22°.

أسيوط: 33° – 22°.

سوهاج: 34° – 24°.

قنا: 35° – 25°.

الأقصر: 35° – 25°.

أسوان: 35° – 26°.

الوادي الجديد: 36° – 21°.

أبو سمبل: 37° – 22°.